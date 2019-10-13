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Çanakkale'de bulunan el bombası fünye ile patlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda patlamamış halde bulunan el bombası fünye ile etkisiz hale getirildi.Eceabat ilçesinde Kılıçdere Şehitliği mevkisini gezen bir grup ziyaretçi, tesadüfen İngiliz yapımı Mills...

Genel 11.10.2019, 17:32
Çanakkale'de bulunan el bombası fünye ile patlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda patlamamış halde bulunan el bombası fünye ile etkisiz hale getirildi.

Eceabat ilçesinde Kılıçdere Şehitliği mevkisini gezen bir grup ziyaretçi, tesadüfen İngiliz yapımı Mills No: 5 tipi el bombası bulması üzerine durumu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine bildirdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı uzmanlarınca el bombası yerinde incelendi.

104 yıl önce yaşanan Çanakkale Kara Savaşları'na ait olan el bombasının geçen yıllara rağmen durumunun hala iyi olduğu gözlemlendi.

Bölgede gazetecilere açıklama da bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şu anda Çanakkale Savaşlarının cereyan ettiği noktalardan bir yerde olunduklarını hatırlattı.

Tarihi alanda 104 yıl önce gerçekleşmiş büyük savaştan savaş malzemelerinin her geçen gün yüzüne çıkmakta olduğunu ifade eden Kaşdemir şöyle konuştu: "Şu anda Kılıçdere Şehitliği'ndeyiz. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komuta ettiği birliklerin konuşlandığı yerlerden bir tanesi. 25 Nisan sabahı, özellikle 57. Alay’ın hücuma geçtiği noktalardan bir yer. Hemen arkamızda gördüğümüz yerde tarihi alanda ilk oluşturulan şehitliklerden bir yer. Burada ziyaretçilerimizin ziyaretlerini yaptığı esnada bir bomba gördüklerini bize bildirmişler. Tarihi Alan Başkanlığı olarak biz de ilgili güvenlik birimleriyle hemen harekete geçerek, temas kurarak olay yerine geldik. Şu anda 104 yıl önce Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında patlamamış bir el bombası olduğu öğrenildi. Jandarma marifetiyle de bomba imha ekipleri burada gelip bu patlamamış el bombasını kontrollü bir şekilde imha edecekler.”

Bölgeye çağrılan Patlayıcı Madde İmha Ekibi, (PAMİT) gerekli önlemlerin alınmasının ardından tehlike arz eden mühimmatı fünye ile etkisiz hale getirdi.

#el bombası #Çanakkale Kara Savaşları #çanakkale
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