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Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.İlçeye bağlı Dereköy köyünde 2 gün önce kayıp olan ve Jandarma ile Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ekipleri tarafından...
Genel 28.09.2019, 23:50
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Dereköy köyünde 2 gün önce kayıp olan ve Jandarma ile Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ekipleri tarafından aranan Necati Efe (90) ölü olarak bulundu.
Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında AFAD ekipleri, Efe'nin cesedini köye 5 kilometre ileride ormanlık alanda buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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