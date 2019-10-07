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Çanakkale'de otluk yangını
- Gökçeada ilçesinde çıkan yangında 30 hektar otluk alan zarar gördü
Genel 07.10.2019, 19:27
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Marmaros mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Karadan arazözlerle ve havadan helikopterle yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangında 30 hektarlık otluk alan zarar gördü.
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