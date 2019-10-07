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Çanakkale'de otluk yangını

- Gökçeada ilçesinde çıkan yangında 30 hektar otluk alan zarar gördü

Genel 07.10.2019, 19:27
Çanakkale'de otluk yangını
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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Marmaros mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadan arazözlerle ve havadan helikopterle yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangında 30 hektarlık otluk alan zarar gördü.

#çanakkale #Gökçeada #otluk yangını
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