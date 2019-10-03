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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

- Biga ilçesinde, yaklaşık 1,5 hektar fıstıkçamı, ceviz ve zeytinlik alanında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı

Genel 03.10.2019, 18:57
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yaklaşık 1,5 hektarlık tarım arazisinde etkili olan yangın söndürüldü.

İlçenin Eskibalıklı köyü Bağlar mevkisindeki tarım arazisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fıstıkçamı, ceviz ve zeytinlik alanında etkili olan alevlere Biga Orman İşletme Müdürlüğünden 15 kişilik ekip, üç arazöz ve bir su tankeri ile müdahale etti.

Ekiplerin bir saatte söndürdüğü yangının 1,5 hektara yakın alanda etkili olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#çanakkale #Tarım arazisi #yangın
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