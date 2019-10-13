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Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü
- Yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Genel 12.10.2019, 01:17
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.Ö.C. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek üzere yolun kenarında otobüs bekleyen Saniye Akaydın, Yıldız Büyük ve Fadime Balkan Durmaz'a çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemelerin ardından cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alkollü olduğu öne sürülen araç sürücüsü M.Ö.C. ile araçta bulunan diğer kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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