Son Dakika
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Kalinin birinci oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Futbol: Hazırlık maçı
"NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı
"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor"

Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü

- Yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Genel 12.10.2019, 01:17
Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Ö.C. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek üzere yolun kenarında otobüs bekleyen Saniye Akaydın, Yıldız Büyük ve Fadime Balkan Durmaz'a çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akaydın, Büyük ve Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alkollü olduğu öne sürülen araç sürücüsü M.Ö.C. ile araçta bulunan diğer kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



#trafik kazası #kadın #3 ölü #çanakkale #Biga
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@