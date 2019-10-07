Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 kilo 65 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Akköprü köyü Arnavutdere mevkisinde kenevir ekilip kurumaya bırakıldığını belirledi.

Narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda, söz konusu bölgede 115 kilo 65 gram kubar esrar ve 97 kök kenevir bulundu.

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen K.U. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

