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Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele
- Jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen 40 operasyonda bin 134 düzensiz göçmen yakalandı, geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Genel 10.10.2019, 12:45
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de son bir haftada bin 134 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca 2-9 Ekim'de Ayvacık ve Ezine ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgelerinde 40 operasyon gerçekleştirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 7 şüpheliden İ.Ç, M.F.Ç, S.H, C.Ç. ve M.A,H. adli makamlarca cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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