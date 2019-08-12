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Çanakkale’deki yangının bilançosu ortaya çıkmaya başladı

Önceki akşam Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan ve gece boyunca söndürülemeyen yangının bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Yangının 100 hektarlık alana kadar yayıldığı açıklanırken, bazı köylüler ise yanan arazilerdeki mahsullerini ve hayvanlarını kaybetti.

Genel 12.08.2019, 14:06
Çanakkale’deki yangının bilançosu ortaya çıkmaya başladı
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Önceki akşam Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan ve gece boyunca söndürülemeyen yangının bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Yangının 100 hektarlık alana kadar yayıldığı açıklanırken, bazı köylüler ise yanan arazilerdeki mahsullerini ve hayvanlarını kaybetti.

Önceki akşam Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıktaki arazide saat 22:22’de henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için Çanakkale İskelesinden feribotlar aracılığı ile çok sayıda itfaiye ekibi Eceabat iskelesine sevk edildi. Çevre illerden itfaiye ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmaları gece boyu sürmesine rağmen, yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle sabahın ilk ışıklarına doğru kontrol altına alınamadı. Köylülerin de zaman zaman destek verdiği söndürme çalışmalarında alevlerin zaman zaman 30 metreye kadar yükseldiği görüldü.

Yangın söndürme çalışmalarında gece boyunca 72 arozöz ile 250 personel fasılasız çalıştı. Sabahın ilk ışıkları ile beraber ise 10 helikopter çalışmalara havadan destek verdi. Helikopterlerin bölgeye desteğe gelmesi ile birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

Yaşanan olay sebebiyle bölgeye gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğunu duyurdu. Yangın sebebiyle bölgedeki binlerce ağaç ya yandı ya da ciddi zarar gördü. Öte yandan bölgede çok sayıda orman hayvanının yanmış cesedine rastlandı. Bölgedeki çoğu köylü ya hayvanını, ya tarladaki mahsulünü kaybetti.

(Utku Yaşar Cüce - Selahattin Murathan Yıldırım/İHA)
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