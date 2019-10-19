Çankaya Kaymakamlık binasına davetsiz misafir
Çankaya Kaymakamlığının arşiv odasında doğum yapan anne kedi, her gün yavrularını emzirmek için kaymakamlık binasını ziyaret ediyor.
ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Çankaya Kaymakamlığının arşiv odasında doğum yapan anne kedi, her gün yavrularını emzirmek için kaymakamlık binasını ziyaret ediyor.
Çankaya Kumrular Caddesi'nde bulunan kaymakamlık binasının arşiv odasında doğum yapan anne kedi, nöbetçi polislerin bulunduğu bölmedeki cama tıklatıp kapıların açılmasıyla doğrudan arşiv odasına yöneliyor.
Anne kedinin bu sevimli halleriyse, Kaymakamlık binasında nöbet tutan polislerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Kaymakamlık kedilerin sahiplendirilmesi için seferber oldu
Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara'nın talimatıyla kaymakamlık personeli, anne kedi ve yavrularının sahiplendirilmesi için çalışma başlattı.
Öte yandan veteriner çağrılarak kedilerin sağlık kontrolü yaptırdı.
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