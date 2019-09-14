Flaş HaberÇankırı 4,7 ve 4,8 ile sallandı
Son Dakika
Çankırı 4,7 ve 4,8 ile sallandı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03’te de 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Genel 14.09.2019, 09:44 14.09.2019, 10:16
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03’te de 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Çankırı’da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, 09.03’te de 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları oluştu. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremlerin Ankara ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
18°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:08
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Trabzonspor
|3
|5
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Sivasspor
|3
|4
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Balıkesirspor
|4
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|5
|7. Keçiörengücü
|3
|5
|8. Adanaspor
|3
|4
|9. Erzurum BB
|3
|4
|10. Osmanlıspor
|3
|4
|11. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|12. Altay
|3
|4
|13. Menemen Belediyespor
|3
|4
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|4
|8
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız