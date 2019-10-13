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Çankırı'daki FETÖ'nün çatı yapılanması davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Çankırı'daki çatı yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 39 sanığın 32'sine hapis cezası verildi.

Genel 11.10.2019, 17:03 11.10.2019, 17:55
Çankırı'daki FETÖ'nün çatı yapılanması davasında karar açıklandı

ÇANKIRI (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Çankırı'daki çatı yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 39 sanığın 32'sine hapis cezası verildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 12'si tutuklu 39 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya tutuklu sanıklardan Hüseyin K. ile Muzaffer V. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıklara son sözleri soruldu.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti 2 sanığı "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırırken, 4 sanığa "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme suçundan" 2 yıl 1 ay ile 4 yıl 7 ay arasında, 26 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verdi.

Heyet sanıklardan 7'sinin ise beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#terör örgütü #silahlı terör örgütü #FETÖ #Çatı davası #çankırı
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