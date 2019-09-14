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Çankırı depremi Karabük’te hissedildi

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğündeki iki deprem Karabük’te de hissedildi.

Genel 14.09.2019, 09:43 14.09.2019, 10:15
Çankırı depremi Karabük’te hissedildi
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Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğündeki iki deprem Karabük’te de hissedildi.

Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03’te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen iki sarsıntı Karabük merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Sarsıntılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, ilk depremin 13,66 kilometre, ikincisinin de 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#çerkeş #karabük #deprem
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