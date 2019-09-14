Son Dakika
Ortaca’daki yangın için bölgeden helikopter desteği geldi
Çankırı 4,7 ve 4,8 ile sallandı
Çankırı depremi Karabük’te hissedildi
İzmir’de eski koca dehşeti
Çankırı’da deprem
Van merkezli terör operasyonu
Ankara'da deprem son dakika 14 eylül 2019
Dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı
Önce bariyerlere sonra başka bir otomobile çarptı: 5 yaralı
Komiser yardımcısı ve kadın özel harekatçı alımları

Çankırı’da deprem

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı.

Genel 14.09.2019, 09:21 14.09.2019, 10:12
Çankırı’da deprem
banner63

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
İmsak 04:56
Güneş 06:21
Öğle 12:49
İkindi 16:21
Akşam 19:08
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 4 8
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@