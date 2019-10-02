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Cantürk'ün davasında Metin Topuz'a zorla getirilme kararı

- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı davada, benzer dava kapsamında tutuklu yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tanık olarak zorla getirilmesine karar verildi

Genel 02.10.2019, 14:46 02.10.2019, 17:36
Cantürk'ün davasında Metin Topuz'a zorla getirilme kararı

İSTANBUL (AA) - ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı davada, benzer dava kapsamında tutuklu yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tanık olarak zorla getirilmesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile avukatları katıldı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve bazı konsolosluk görevlileri de duruşmayı takip etti.

Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki benzer bir davada tutuklu yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un duruşmaya getirilmediği, diğer tanık gazeteci Hacı Salih Zengin'in ise duruşmaya gelmediği tutanağa geçirildi.

Mahkeme heyeti, tanıkların hazır olmaması nedeniyle başka bir davanın tutuklu sanığı Metin Topuz ve Haci Salih Zengin hakkında zorla getirilme kararı çıkararak duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aynı aileden 3 sanığın, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

#ABD İstanbul Başkonsolosluğu #Cantürk ailesi #FETÖ davası #Mete Cantürk
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