Castrol Ford Team, Dünya Ralli Şampiyonasında zirveyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Castrol Ford Team Türkiye’nin zirve hedefi, Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) Türkiye ayağında güçlenerek sürüyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, dünyanın en popüler motorsporları organizasyonları arasında yer alan WRC bu yıl da Rally Turkey organizasyonuyla 12-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenecek. Şampiyonanın 11. ayağı olan Rally Turkey’de 21 ayrı ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu toprak zeminde mücadele edecek. 310 km uzunluğundaki 17 özel etapta gerçekleştirilecek ralliye Türkiye’den 29 otomobil ve 58 sporcu katılacak.

Castrol Ford Team Türkiye de rallide 9 otomobil ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

Rally Turkey, 12 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek 2 kilometrelik seyirci özel etabı ile başlayacak. Sekiz yıllık bir aranın ardından geçen yıl yeniden ralli takvimine eklenen Türkiye’de ikinci yılında da devam eden ralliye yurt içinden ve yurt dışından ralliseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Castrol Ford Team, Türkiye ekibi de bu uluslararası organizasyonda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederken Türk pilotlar arasında en iyi dereceği elde etmeyi, WRC2’ler arasında üst sıralara tırmanmayı ve Gençler Şampiyonası’nda liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

- Castrol Ford Team Türkiye, erken şampiyonluk peşinde

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da 5. ayağı olan Rally Turkey, Türkiye’den katılan takımlar arasında da sıkı bir mücadeleye sahne olacak. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda lider konumda olan Castrol Ford Team Türkiye pilotları Murat Bostancı ve Onur Vatanseyer, Ford 1.6 litre EcoBoost Fiesta R5 ile bu ralliyi de kazanarak Pilotlar Şampiyonluğu’nda kupanın sahibi olduklarını şimdiden ilan etmeyi amaçlıyor.

Ford Fiesta R5 ile bu sezon yarışmaya başlayan ve gün geçtikçe hızlanan Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ekibi Buğra Banaz ve Burak Erdener ikilisi ise yeni araçlarına uyum sağlamaya devam ediyor. Rally Turkey’in 3. ve 4. günü aynı zamanda pilotlar Murat Bostancı ve Buğra Banaz için dünyanın en hızlı WRC ekipleri ile aynı etaplarda mücadele ederek global arenada deneyim kazanma fırsatı anlamına da geliyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yoğun çekişmenin yaşandığı iki çeker kategorisinde 1.0 litre EcoBoost Fiesta R2T’leri ile mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye ekibi Ümit Can Özdemir ve Batuhan Memişyazıcı kendi kategorilerini kazanmak için çaba harcayacak.

Türkiye Gençler Şampiyonası’nda Fiesta R2T ile yarışan Emre Hasbay ve Emir Şahin ise bu kategoride birinci olarak Gençler Şampiyonası’nın liderliğini ele geçirmek hedefiyle zorlu rallide yerlerini alacak.

Marmaris’teki ralli, aynı zamanda Fiesta R2T, R2 ve ST’lerin mücadelesine sahne olan Fiesta Rally Cup’ın dördüncü ayağı. Toplam 7 ekibin bulunduğu bu rallide Fiesta R2T araçları ile halihazırda liderlik koltuğunun sahibi olan Kağan Karamanoğlu ve Nehir Yılmaz birinciliklerini korumak için çalışırken, diğer ekipler büyük çekişmenin yaşandığı Fiesta Rally Cup için değerli puanların sahibi olmak için çaba harcayacak.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, Rally Turkey öncesi değerlendirmesinde, "Popülaritesi yüksek bir motorsporları organizasyonu olan ve 8 yıl aradan sonra geçtiğimiz sene ülkemizde yeniden düzenlenmeye başlanan Dünya Ralli Şampiyonası’nın bu yıl da devam ediyor olması ülkemizde motorsporlarının gelişimi adına çok önemli. Castrol Ford Team olarak Şampiyonanın Türkiye ayağında toplam 9 araç ile Türk bayrağını gururla dalgalandıracağız. Öncelikli hedefimiz Türk pilotlar arasında en iyi dereceyi elde ederek Türkiye Ralli Şampiyonası’nda matematiksel olarak Şampiyonluğumuzu garantilemek ve Dünya Ralli Şampiyonası’nın bu ayağında WRC2’ler arasında üst sıralarda yer almak. Ayrıca Gençler kategorisini kazanarak Genç Pilotlar Şampiyonası’nda liderliği ele geçirmek diğer bir hedefimiz." ifadelerini kullandı.