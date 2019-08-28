Çatı arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, 3 katlı bir binanın çatı arasında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Saray Mahallesi'nde bir evin çatı arasında mahsur kalan kediyi fark edenler, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca durumu Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu alarak dışarı çıkardı.

"Teras" ismini verdikleri kedi yavrusunu sahiplenen mahalle sakinleri, hayvanı süt vererek besledi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Akyüz, AA muhabirine, kedinin 3 gündür çatı arasında olduğunu söyledi.

Kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca itfaiyeden yardım istediklerini belirten Akyüz, "Sağ olsunlar arkadaşlar geldi, gereken özveriyi gösterdiler ve yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardılar. Bu yavruya artık mahalleli olarak bizler bakacağız." dedi.