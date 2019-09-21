Çatlak parmağıyla dünya şampiyonu oldu

Muay thaide Türkiye şampiyonlukları bulunan 22 yaşındaki genç sporcu Bediha Tacyıldız, Tayland’daki dünya şampiyonasının çeyrek final maçında ayak parmağını çatlattı. Doktorunun yarışmayı bırak demesine rağmen bırakmayan, arkadaşlarının tekerlekli sandalyede müsabakalara taşıdığı Tacyıldız, çatlak parmağıyla yarışarak 4’üncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Başarılı sporcu, madalyasını almak için seremoniye ise sekerek çıktı.

Düzce Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü okuyan 22 yaşındaki genç sporcu Bediha Tacyıldız, spora 10 yaşında tekvando ile başladı. Antrenörünün “Senden tekvandocu olmaz” dediği Tacyıldız, spordan vazgeçmeyerek ağabeyi ve babasının yönlendirmesiyle bu kez muay thaiye yöneldi.

Gaziosmanpaşa’daki spor salonunda sürekli antrenman yapan ve kendini geliştiren sporcunun başarıları da ardı ardına gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra milli sporcu olan Tacyıldız, 2014 yılında Antalya’da gerçekleştirilen IFMA Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Tacyıldız, aynı yıl Malezya’da da muay thai dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Azmi ve disipliniyle spora dört elle sarılan sporcu, çok kez Türkiye Şampiyonu olurken 4 kez de dünya şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarının sahibi oldu.

DOKTORU BIRAK DEMESİNE RAĞMEN MAÇTAN ÇEKİLMEDİ

Son olarak 67 kiloda Tayland’daki dünya şampiyonasında yumruklarını sallayan sporcu, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Çeyrek final maçında Belaruslu rakibine tekme atarken sol ayağının başparmağını çatlattı. Acı çekmesine rağmen yarışmayı bırakmayan Tacyıldız, rakibine karşı maçı kazanmayı başardı. Maç sonrası şişen ayağına hemen buz koyan Tacyıldız’a sakatlığının ileri dönemdeki maçlarına engel olmaması için doktoru yarışmayı bırak dedi. Maçı bırakmayacağını söyleyen Tacyıldız, 2 gün sonraki maçına kadar ağrı kesiciler ve ilaçlarla müsabakaya hazırlandı.

ARKADAŞLARI TEKERLEKLİ SANDALYEDE MAÇA GÖTÜRDÜ, SEREMONİYE SEKEREK GİTTİ

Milli takımdan arkadaşlarının maçlara tekerlekli sandalyeyle götürdüğü sporcu, yarı final maçında Kazakistanlı rakibine karşı neredeyse sol ayağını hiç kullanmadı. Başarılı geçen maçın ardından finale yükselen Tacyıldız, finalde İsveçli rakibine karşı varını yoğunu ortaya koyarak Tayland’da şampiyon olarak İstiklal Marşı’nı okuttu. Finalde ayağının acısını unutarak rakibi eleyen Tacyıldız, seremoniye ise sekerek çıkarak madalyasını aldı. Milli sporcunun yeni hedefi ise 2024 yılında yapılacak olimpiyatlarda şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmak.

“ANTRENÖRÜM TEKVANDOYU YAPAMAZSIN DEDİ”

22 yaşındaki genç sporcu Bediha Tacyıldız, “10 yaşında tekvando sporuyla başladım. Çok kısa bir tekvando hayatım oldu çünkü antrenörüm bana tekvandoyu yapamazsın dedi. Hevesli olduğum için gelme demesine rağmen gitmeye devam ettim. Çünkü herhangi bir dövüş sporuyla uğraşmayı çocukluktan beri çok istiyordum. Ağabeyimin ve babamın vasıtasıyla muay thaiye başladım. Yaklaşık 12-13 yaşından beri muay thai ile devam ediyorum. Bu zamana kadar yaklaşık 9 kez Türkiye şampiyonu oldum. 4 yıldır da muay thai dünya şampiyonu oluyorum” dedi.

“ÇATLAK AYAĞIMLA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM, YİNE OLSA YİNE YAPARIM”

Yaşadığı talihsiz sakatlığı anlatan azimli sporcu Tacyıldız, “Çeyrek finalde Belaruslu rakibimle karşılaştım. Kazandım ama ilk maçta sol ayağımda bir çatlaklık söz konusu oldu. Darbeden dolayı ciddi bir şekilde şişti ayağım, Şampiyonluk sözü vermiştik, parmağım çatlamış olabilirdi ama pes etmedim. İkinci maçta Kazakistanlı rakibimle yarışırken sol ayağımı kullanmamaya dikkat ettim. Ayağımı finale saklamak istedim asla maçı bırakmayı, devam etmemeyi aklıma bile getirmedim. İnşallah 2024’te muay thai ilk kez olimpiyatlarda yer alacak. Orada da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Çatlak ayağımla dünya şampiyonu oldum, yine olsa yine yaparım, İstiklal Marşımı tüm dünyaya dinletirim” dedi.

“DOKTORUMUZ BIRAK DERKEN, BEDİHA ŞAMPİYON OLACAĞIM DEDİ”

Sporcusunun büyük azmiyle şampiyonayı tamamladığını dile getiren Muay Thai Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Çeken, “Bediha ile 7-8 senedir çalışıyoruz. Çok özel bir sporcu, milli ve manevi duyguları çok güçlü, çok inatçı bunu tüm dünyaya ispatladı. İşin açıkçası Belarus maçından korktum, çeyrek final maçıydı. Sol tekme atarken ayağı rakibin dirseğine geldi. Ardından ayağının üzerine basamaz hale geldi. Orada strateji yaparak çok rahat bir maç kazandık. Doktordan kaçtık resmen bacağına bakmaması için, Kazakistan maçında da ciddi anlamda sol bacağını hiç kullanmadan maç yaptı. Onu da kazandı, final maçında İsveçli ile yarışırken Bediha gerçekten destan yazdı. Türk halkına yakışacak bir maç yaptı, bacaksız da maç yaparım duygularını yaşattı ve İstiklal Marşı’nı okuttu. Aslında doktorumuz bırak dedi, sağlığını etkileyebilir sonraki maçlara gecikebilirsin dedi. Bediha ise buraya kadar geldim, ben şampiyon olacağım dedi. İnanın Bediha’yı ağrı kesiciyle maça çıkardık” diye konuştu.

(Hasibe Karadağ - Tunacan Atalay/İHA)