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Çavuşoğlu Almanya'da vatandaşlarla bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunu ziyaret ederek, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılımıyla düzenlenen Avrupa Başkonsoloslar...

Genel 02.10.2019, 17:49
Çavuşoğlu Almanya'da vatandaşlarla bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunu ziyaret ederek, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılımıyla düzenlenen Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunu ziyaret eden Çavuşoğlu, konsolosluğun vize işlem bölümünde incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu, vize, vekalet ve diğer resmi işlemlerini yaptırmak üzere buraya gelen Türk ve yabancı ülke vatandaşlarıyla sohbet ederek, birimin işleyişine ilişkin başkonsolosluk yetkililerinden bilgi aldı.

#- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu
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