Çavuşoğlu, Avrupalı yetkililerle göç konusunu görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(AB'nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği içine girmek arzusunda olduklarını gördük. Ama tabii sözlerin de tutulması gerekiyor" - "Türkiye'nin çabaları devam ederken AB'den de beklentilerimizi söyledik. Son zamanlanda Yunanistan adalarına geçişte küçük bir artış olduktan sonra Türkiye'ye yönelik mesnetsiz suçlamalar da oldu" - "Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor. 18 Mart 2016 ortak mutakabatının içindeki tüm unsurları ele aldık. AB hangi yükümlülüklerini yerine getirmiş, hangi yükümlülüklerini yerine getirmemiş"
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliğin'nin göç konusunda Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördüklerini belirterek, "Ama verilen sözlerin de tutulması gerekiyor." dedi.
Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsil eden Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere AB Başkanlığında çalışma kahvaltısında bir araya geldi.
Çavuşoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, hem göç konusunu hem de Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk heyete dün kapsamlı bir bilgilendirme yaparak Türkiye'nin kaçak göç ve insan kaçakçılarıyla nasıl mücadele ettiğini anlattığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
Çavuşoğlu, bunun sadece göçmen meselesi olmadığını, üyelik müzakereleriyle ilgili süreç, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi gibi konularda da AB'nin yükümlülükleri bulunduğunu hatırlattı.
Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Almanya, Fransa ve İngiltere'de PKK'ya yönelik bazı tedbirler alındı ama bunları yetersiz görüyoruz. İyi bir başlangıç ama yetersiz. FETÖ ile mücadele yeterli desteği göremedik." diye konuştu.
"AB ile nasıl iş birliği yapmak istediğimizi söyledik." diyen Çavuşoğlu, toplantının verimli geçtiğini belirtti. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli gündeme getirdiği güvenli bölgenin oluşturulması, şu an ABD ile yaşadığımız süreç, güvenli bölge oluşturulurken diğer şehirlere, kendini güvende hissedeceği yerlere, kendi köylerine şehirlerine Suriyeli göçmenlerin döndürülmesi ve dönerken onlara verilecek hizmetlerin, temel ihtiyaçların karşılanması konusunda da neler yapmamız gerektiğini bugün muhataplarımıza anlattık. Şu ana kadar Suriye'ye dönen 360 binden fazla Suriyeli göçmene, yine İdlib'deki Suriyelilere de birlikte yardım etmemiz gerektiğini hatırlattık. 18 Mart mutabakatında da bunların hepsi var. Sonuçta tüm konuları konuştuğumuz verimli bir toplantı oldu. Zaten Sayın Merkel ve Macron özellikle Sayın Merkel New York'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza bakanların geleceğini söyledi. Bu konuda Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği içine girmek arzusunda olduklarını gördük. Ama tabii sözlerin de tutulması gerekiyor."
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