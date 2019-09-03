Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Grandi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile eş başkanlığını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Küresel Mülteci Forumu'nun hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.