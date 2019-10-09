Çavuşoğlu-Bukadum ortak basın toplantısı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır" - "Bizim tek hedefimiz buradaki (Suriye'nin kuzeyindeki) teröristler. Bu şekilde de Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli bir katkıda bulunacağız" - "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız"
ANKARA/CEZAYİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonuna ilişkin, "Bu, her şeyden önce bizim, BM şartından ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekatımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz." dedi.
Çavuşoğlu resmi ziyaret için bulunduğu Cezayir'de mevkidaşı Sabri Bukadum ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeydoğusunda maalesef bir terör yapılanması var. Bu bize yönelik çok ciddi bir tehdit ve ABD'nin kendilerine verdiği silahları biz Türkiye'de yakalıyoruz çünkü PKK ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok." dedi.
Terör örgütünün şu anda bulunduğu bölgedeki insanlara yönelik de büyük bir zulüm uyguladığını söyleyen Çavuşoğlu, "300 binden fazla Suriyeli Kürdü de kendilerini desteklemedikleri için sürgüne gönderdiler, Türkiye'de yaşıyorlar." diye konuştu.
YPG/PKK'nın bölücü bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Esas amacı Suriye'yi bölmektir ki biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı biz buraya bir harekatı başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı (Donald) Trump buradan çekileceklerini ve burada bir güvenli bölgeyi de birlikte oluşturmak istediklerini söyleyince, ABD ile güvenli bölge konusunda bir müzakere başlattık." ifadelerini kullandı.
- "Operasyon BM Şartı'ndan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız"
Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Bu, her şeyden önce bizim BM Şartı'ndan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekatımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerlerimiz gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak, BM dahil ilgili ülkelere, Suriye dahil bildirimlerde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi de mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli bir katkıda bulunacağız."
(Sürecek)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:46
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2