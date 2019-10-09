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Çavuşoğlu, “Harekatımız uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor“

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir"

Genel 09.10.2019, 17:00 09.10.2019, 17:18
Çavuşoğlu, “Harekatımız uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor“

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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