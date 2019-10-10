Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freeland ve Rumen mevkidaşı Melescanu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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