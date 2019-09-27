Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor. Trump'ın söylediği 20 mildi. Bizim de Amerikalılarla yaptığımız müzakere 20 millik bir güvenli bölgenin oluşturulmasıdır. Yani bu ortalama 30 kilometreye tekabül
Genel 27.09.2019, 20:20
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2