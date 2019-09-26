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Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi
Genel 24.09.2019, 03:55 24.09.2019, 09:05
NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğinin vurgulandığı ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca BM temasları çerçevesinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
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