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Çavuşoğlu KKTC’ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 ve 9 Eylül 2019 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirecek.
Genel 07.09.2019, 14:28
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun ziyareti çerçevesinde, başta Kıbrıs meselesi ile Doğu Akdeniz’e ilişkin son gelişmeler olmak üzere ortak gündem konularını ele almak amacıyla, KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle bir araya geleceği belirtildi.(Neşra Durmaz/İHA)
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