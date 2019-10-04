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Çavuşoğlu'ndan “Hayvanları Koruma Günü“ mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yaşamı paylaştığımız dostlarımıza karşı sadece bir gün değil, her gün sorumluluğumuz var. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun"

Genel 04.10.2019, 12:42 04.10.2019, 16:55
Çavuşoğlu'ndan “Hayvanları Koruma Günü“ mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan paylaştığı "Hayvanları Korumu Günü" kutlama mesajında, köpekleri Asya ve Masal ile olan fotoğrafına yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yaşamı paylaştığımız dostlarımıza karşı sadece bir gün değil, her gün sorumluluğumuz var. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Köpekleri Asya ve Masal ile olan fotoğrafının yer aldığı Çavuşoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#4 Ekim Dümya Hayvanları Koruma Günü #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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