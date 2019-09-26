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Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA Toplantısı'na katıldı

Genel 26.09.2019, 19:12
Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı
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NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA Toplantısı'na katıldı.

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında dönem başkanı Meksika’nın ev sahipliğinde dışişleri bakanlarının katılımıyla 15. MIKTA toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin, ''BM 74. Genel Kurulunda düzenlenen 15. MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısında bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Beş yıl önce kurulan MIKTA, BM’nin reformu ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarının canlandırılması için önemli bir platform.'' açıklamasında bulundu.



#Çavuşoğlu #MIKTA
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