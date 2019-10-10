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Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı diplomasisi sürüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi yaptı.
Genel 10.10.2019, 11:12 10.10.2019, 12:02
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İngiliz mevkidaşı Raab, telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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