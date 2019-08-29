Çavuşoğlu-Reinsalu ortak basın toplantısı

TALLİNN/ANKARA (AA) - Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, "Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir." dedi.

Tallinn'deki Dışişleri Bakanlığında, Reinsalu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı Çavuşoğlu'nu ülkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Reinsalu, Estonya-Türkiye ikili ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirtti.

Reinsalu, ekonomik ilişkilerin geliştirilme aşamasında olduğuna dikkati çekerek, Türk yatırımcıları her zaman Estonya'ya beklediklerini ifade etti.

Görüşmede güvenlik konularının ele alındığını belirten Reinsalu, "Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir. Türkiye ayrıca NATO'nun Tallinn'deki Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi'nin en iyi katılımcılarındandır." diye konuştu.

Reinsalu, Estonya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak seçildiği yeni dönemde Türkiye ile iş birliği halinde çalışacaklarını vurguladı.

Öte yandan Reinsalu, Çavuşoğlu ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da şu ifadelere yer verdi:



"Ekonomi ve güvenlik politikalarımızı ve özellikle NATO iş birliğimizi ele aldık. Estonya ve Türkiye NATO sınır ülkeleri. Komşuluk bölgelerinin anlaşılmasında birbirlerine yardımcı olabilirler."