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Çavuşoğlu, Rusya Duması Başkanı Volodin ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Yeni tesis edilen ‘Üst Düzeyli İşbirliği Komisyonu’ meclislerimiz arasındaki temasların daha düzenli hale gelmesini sağlayacak."

Genel 12.10.2019, 12:11
Çavuşoğlu, Rusya Duması Başkanı Volodin ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Duması Başkanı Volodin, İstanbul'da görüştü.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya ile Türkiye ilişkilerini ele aldıklarını kaydederek, "Yeni tesis edilen ‘Üst Düzeyli İşbirliği Komisyonu’, meclislerimiz arasındaki temasların daha düzenli hale gelmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.



#Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyecheslav Volodin #Mevlüt Çavuşoğlu #İkili ilişkiler
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