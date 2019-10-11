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Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi başladı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüşüyor

Genel 11.10.2019, 11:15
Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi başladı
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İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüyor.

Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek.

#NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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