Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi
Genel 27.09.2019, 02:44
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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