Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Fransa ve İtalya’nın eş başkanlığında basına kapalı yapılan Libya konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.



















