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Çavuşoğlu'ndan Mehmetçik'e üniformalı moral fotoğrafı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı askeri üniformalı paylaşımında, Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" şiirinden dizelere yer verdi

Genel 08.10.2019, 14:26
Çavuşoğlu'ndan Mehmetçik'e üniformalı moral fotoğrafı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatı öncesi kamuflajlı fotoğrafıyla Mehmetçik'e moral verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi Instagram hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçik'e moral kaynağı oldu.

Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" adlı şiirinden "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." dizelerine yer veren Çavuşoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden on binlerce beğeni aldı.

#Mehmetçiğe moral #Mevlüt Çavuşoğlu #olası askeri harekat #Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedefleri
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