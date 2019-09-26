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Çavuşoğlu'ndan New York'ta diplomasi trafiği
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Almanya, Romanya ve Burundi Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi
Genel 26.09.2019, 21:03
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Romanya ve Burundi Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği sürüyor.
Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yer aldı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, ikili görüşmelerine ilişkin, "Romanya, Almanya ve Burundi Dışişleri Bakanlarıyla ikili ilişkilerimizi ve iş birliği imkanlarını ele aldık." açıklamasını paylaştı.
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