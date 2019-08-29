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ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası belirlendi

- ÇAYKUR üçüncü sürgünde, dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacak

Genel 29.08.2019, 10:38 29.08.2019, 13:02
ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası belirlendi
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RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üçüncü sürgünde üreticilerden dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı birinci sürgününde kotanın dönüm başına 500, ikinci sürgünde ise 400 kilogram olduğunu hatırlattı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu kotanın, iki sürgündeki yüksek yaş çay alımına rağmen üreticiler dikkate alınarak dönüme 400 kilogram olarak belirlendiğini ifade eden Alim, üçüncü sürgün alımlarının dün itibarıyla başladığını söyledi.

Alim, kotanın son sürgün olmasına rağmen yüksek tutulduğuna işaret ederek, "Üreticilerimizin mağdur olmaması için kotayı yüksek tuttuk. Bu yıl gerçekten çayın kalitesinin artması için üreticileri gösterdiği özen bizimde işimizi kolaylaştırdı. Amacımız son sürgünde de üreticilerimizin, mağdur olmadan çayını zamana yayarak kaliteli ve evsafına uygun toplaması." diye konuştu.

Üreticilerin, üçüncü sürgünde herhangi bir kayıp yaşamaması ve rahat şekilde çaylarını satabilmesi için kotayı düşürmediklerini aktaran Alim, "Üreticinin ve ÇAYKUR'un menfaatine olacak her türlü kararı alıp uygulamaya devam edeceğiz. İlk gün itibarıyla 2 bin ton yaş çay aldık. Üreticilerden tek isteğimiz kaliteli çay toplamaları ve kaliteli çay satışı yapmalarıdır. Üretici genellikle bahçeye kendisi girsin. Yabancı işçiye ödeyecekleri bedeller aile ve ülke ekonomisine kalsın." değerlendirmesinde bulundu.

#ÇAYKUR #ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim #yaş çay kotası
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