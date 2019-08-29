ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası belirlendi
- ÇAYKUR üçüncü sürgünde, dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacak
RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üçüncü sürgünde üreticilerden dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi.
Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı birinci sürgününde kotanın dönüm başına 500, ikinci sürgünde ise 400 kilogram olduğunu hatırlattı.
Alim, kotanın son sürgün olmasına rağmen yüksek tutulduğuna işaret ederek, "Üreticilerimizin mağdur olmaması için kotayı yüksek tuttuk. Bu yıl gerçekten çayın kalitesinin artması için üreticileri gösterdiği özen bizimde işimizi kolaylaştırdı. Amacımız son sürgünde de üreticilerimizin, mağdur olmadan çayını zamana yayarak kaliteli ve evsafına uygun toplaması." diye konuştu.
Üreticilerin, üçüncü sürgünde herhangi bir kayıp yaşamaması ve rahat şekilde çaylarını satabilmesi için kotayı düşürmediklerini aktaran Alim, "Üreticinin ve ÇAYKUR'un menfaatine olacak her türlü kararı alıp uygulamaya devam edeceğiz. İlk gün itibarıyla 2 bin ton yaş çay aldık. Üreticilerden tek isteğimiz kaliteli çay toplamaları ve kaliteli çay satışı yapmalarıdır. Üretici genellikle bahçeye kendisi girsin. Yabancı işçiye ödeyecekleri bedeller aile ve ülke ekonomisine kalsın." değerlendirmesinde bulundu.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0