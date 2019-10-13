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Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 600 bin 971 devretti

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 600 bin 971 liralık ikramiye devretti

Genel 12.10.2019, 21:42 12.10.2019, 21:46
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 600 bin 971 devretti

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1261'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 600 bin 971 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 163 kişi 6 bin 453 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 698 kişi 90 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 158 bin 577 kişi ise 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

#Sayısal Loto #Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
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