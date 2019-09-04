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Çekya Başbakanı İTÜ ARI Teknokent'i ziyaret etti

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çekya Başbakanı Andrej Babis İTÜ ARI Teknokent'e ziyarette bulundu

Genel 04.09.2019, 15:08 04.09.2019, 16:22
Çekya Başbakanı İTÜ ARI Teknokent'i ziyaret etti
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İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çekya Başbakanı Andrej Babis'e İTÜ ARI Teknokent'te teknoloji üreten firmalar ile kuluçka merkezini gezdirdi.

Türkiye-Çekya İş Forumu'nun ardından Bakan Varank ile Çekya Başbakanı Andrej Babis İTÜ ARI Teknokent'e ziyarette bulundu.

İTÜ'nün Teknoloji Geliştirme Bölgesi ARI Teknokent'e gerçekleştirilen ziyarette Varank, Babis'e Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi hakkında bilgi verdi.

Heyet, İTÜ ARI Teknokent’te teknolojileri ile öne çıkan 5 firma/girişimi ve İTÜ’nün erken aşama kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’i ziyaret etti.

Ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın ve İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp de hazır bulundu.

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#Çekya Başbakanı
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