Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor
- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin yıl dönümünde anma etkinliğinin düzenleneceği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun karşısındaki sokağa kurulan sahnenin bulunduğu alan güvenlik araması için boşaltıldı
İSTANBUL (AA) - Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapacağı birinci yıl anma etkinliği için hazırlıklar sürüyor.
Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti.
İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler, Şark Forum, Adalet Olmadan Barış Yok ve Türk Arap Medya Derneği'nce (TAM) Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde düzenlenecek anma etkinliği için son hazırlıklar yapılıyor.
Anma etkinliği için başkonsolosluğun karşısındaki sokağa kurulan sahnenin bulunduğu alan güvenlik araması için boşaltıldı. Etkinliği takip edecek yabancı gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda basın mensubu, bariyerlerin dışına çıkarıldı.
Bu arada, başkonsolosluğun karşısındaki yeşil alana, anma töreninde açılmak üzere yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda üstü kapatılan mermer anıt konuldu.
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