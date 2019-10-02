Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapacağı anma etkinliği için hazırlıklar sürüyor.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler, Şark Forum, Adalet Olmadan Barış Yok ve Türk Arap Medya Derneği'nce (TAM) Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde düzenlenecek anma etkinliği için son hazırlıklar yapılıyor.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın arkadaşlarının da katılımıyla yapılacak anma töreni, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te saygı duruşuyla başlayacak. Etkinlikte, video gösteriminin ardından katılımcılar konuşma yapacak.

Türkiye ve dünya gündeminde yerini koruyan Kaşıkçı'nın katledilişi için yapılacak anma etkinliği için son hazırlıklar devam ediyor. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, başkonsolosluk binasının girişini bariyerlerle kapattı. Anma etkinliği için başkonsolosluğun karşısındaki sokağa sahne kuruldu. Sahnenin bulunduğu alana Kaşıkçı'nın fotoğrafı da konuldu.

Etkinliği takip edecek yabancı gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda basın mensubu olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.