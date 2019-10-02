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Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı

- Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul: "Suudi Arabistan'dan eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma bekliyoruz. Bu, acımasız cinayetten bir yıl sonra da geçerli"

Genel 02.10.2019, 16:31 02.10.2019, 16:51
Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı
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BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin "Suudi Arabistan’dan eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma bekliyoruz. Bu, acımasız cinayetten bir yıl sonra da geçerli." dedi.

Breul, Berlin'deki Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, resmi belge almak için 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmayan ve hunharca öldürüldüğü anlaşılan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın raporunun Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli bir değerlendirme olduğunu belirten Breul, "Suudi Arabistan’dan eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma bekliyoruz. Bu, acımasız cinayetten bir yıl sonra da geçerli." ifadesini kullandı.

Breul, bu raporun genel bir değerlendirmeye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul #berlin #Cemal Kaşıkçı
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