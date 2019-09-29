Centilmen motosikletçiler prostat kanseri için yollarda
- Prostat kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliğine katılan şık giyimli yaklaşık 300 motosikletçi, Tarihi Yarımada'da tur attı
İSTANBUL (AA) - Prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "The Distinguished Gentleman's Ride 2019 İstanbul" etkinliği kapsamında şık giyimli yaklaşık 300 motosikletçi, Tarihi Yarımada'yı turladı.
The Distinguished Gentleman's Ride İstanbul Organizatörü Attila Algan, program öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "The Distinguished Gentleman's Ride" (centilmen sürüşü) etkinliğinin her yıl eylül ayının son pazar günü dünya çapında düzenlendiğini dile getirdi.
Algan, "The Distinguished Gentleman's Ride" projesinin prostat kanserine dikkat çekmen amacıyla düzenlendiğini dile getirerek, "Prostat kanseri ile mücadele için bağış topluyoruz. Şu anda dünyanın 110 ülkesinde 700'e yakın şehirde bu organizasyon yapılıyor. Bu sene 280 motorcu kayıt yaptırdı. Organizasyona klasik ve klasik görünümlü motorlarıyla şık giyimli sürücüleri dahil ediyoruz. Kanserle mücadele amacıyla düzenlenen etkinliğe çok daha fazla motorcu katılır ama biz hikayemize uygun olarak belli bir motor tipiyle yapıyoruz." diye konuştu.
Klasik motosikletiyle etkinliğe katılan Halide Aktaş, çocukluğundan beri motosiklete bindiğini dile getirdi.
Aktaş, ailecek uluslararası sürüşlere çıktıklarını anlatarak, "Bu bir yaşam tarzı. The Distinguished Gentleman's Ride hep katılmak istediğim bir etkinlikti. Bu kıyafet ve klasik motosikletlerle güzel bir amaç için yola çıkılıyor." ifadelerini kullandı.
Bomontiada'dan yola çıkan yaklaşık 300 motosikletli, Tarihi Yarımada'da tur attı.
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