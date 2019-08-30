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Çeşme’de gezi teknelerinden zafer turu

İzmir’in Çeşme ilçesinde günlük gezi turları düzenleyen tekneler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bayraklarla donattığı tekneleriyle denize açıldı.

Genel 30.08.2019, 15:40
Çeşme’de gezi teknelerinden zafer turu

İzmir’in Çeşme ilçesinde günlük gezi turları düzenleyen tekneler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bayraklarla donattığı tekneleriyle denize açıldı.

Yaz sezonu boyunca Çeşme-Eşek Adası arasında günübirlik tur düzenleyen işletmeler, 30 Ağustos Zafer Bayramını anlamlı bir şekilde kutladı. Günübirlik turlara katılanlara Atatürk resimli t-shirt dağıtarak farkındalık oluşturan tur şirketleri, teknelerini de özel olarak hazırlattıkları Türk bayrakları ile donatarak denize açıldı.

Teknelerinde çaldıkları 10. Yıl Marşı ile denize açılan tekneler, Çeşme körfezinde adeta geçit töreni yaptı. Çeşme Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Köksal Hantal, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramının ülke için önemine vurgu yaparak, "Kurtuluşumuzun mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. yıl dönümü kutlu olsun. Çeşme’de bugüne özel teknelerimizi bayraklarla donatarak denize açılıyoruz. Müşterilerimizle birlikte bu anlamlı günün anısına marşlarımızla, bayraklarımızla bu coşkuyu hep beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
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