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Ceviz ağacından düşen öğretmen öldü
ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemikgeriş Mahallesi'nde yaşayan Enver Kement (42), ceviz toplamak için ağaca çıktı. Kement'in dengesini...
Genel 09.10.2019, 17:06
ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemikgeriş Mahallesi'nde yaşayan Enver Kement (42), ceviz toplamak için ağaca çıktı.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kement'in öldüğünü belirledi.
Ünye ilçesindeki bazı özel okullarda derslere girdiği öğrenilen Kement'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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