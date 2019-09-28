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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20

Genel 28.09.2019, 15:02
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
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#bakan #murat kurum
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