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Ceylanpınar’a 2 roket düştü
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn’dan atılan 2 roket bir eve isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Genel 09.10.2019, 18:45
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn’dan atılan 2 roket bir eve isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Korku yaşayan bölge halkı ise hazırladıkları valizlerle birlikte bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.
Öte yandan roketin düşme anı kameralara yansıdı(İHA)
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