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Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı yakalandı

- Cinayet zanlısı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

Genel 04.09.2019, 15:08 04.09.2019, 16:21
Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı yakalandı

KONYA (AA) - Afyonkarahisar'daki cezaevinden firar edip Konya'daki eşi Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle öldüren Ali Mıngır yakalandı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Ali Mıngır'ı, gizlendiği Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesindeki bir evde yakaladı.

Evde yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek bulundu.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Afyonkarahisar'daki cezaevinden firar eden Ali Mıngır, Konya'daki eşi Birsen Mıngır'ın kaldığı evi ateşe verip yangın nedeniyle evinden çıkan eşini pompalı tüfekle yaralamıştı.

112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırılan Birsen Mıngır, hayatını kaybetmişti. Zanlı ise olay yerinden kaçmıştı.

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#cezaevi #cinayet #konya #Pompalı tüfek #zanlı
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