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Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesi seçimlerle ilgili önerilerini açıkladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesinin, Yüksek Seçim Komisyonu ve seçim kanununda yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili getirdiği öneriler kamuoyuyla paylaşıldı.Komiteye bağlı Hukuk Komisyonu Başkanı Buzeyd Lizhari, başkent...

Genel 07.09.2019, 23:06 07.09.2019, 23:38
Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesi seçimlerle ilgili önerilerini açıkladı
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CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesinin, Yüksek Seçim Komisyonu ve seçim kanununda yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili getirdiği öneriler kamuoyuyla paylaşıldı.

Komiteye bağlı Hukuk Komisyonu Başkanı Buzeyd Lizhari, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, haftalardır siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileriyle gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde sunacakları önerilerin netlik kazandığını belirtti.

Lizhari, öneriler arasında Yüksek Seçim Komisyonunun hakim, avukat ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmasının yer aldığını söyledi ancak üye sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Lizhari, ekonomik bağımsızlığı bulunacak komisyonun seçimin düzenlenmesi, denetlenmesi ve hükümetin seçim sürecinin tamamen dışında tutulmasından sorumlu olacağını ifade etti.

Seçim kanununda yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili ise Lizhari, daha önce Anayasa Mahkemesinin elinde olan "aday listelerinin onaylanması" yetkisinin Seçim Komisyonuna verileceğini, ayrıca cumhurbaşkanı adaylarının 600 seçmenden imza toplama şartının kaldırılacağını belirtti.

Lizhari, seçim kanunuyla ilgili diğer öneriler arasında, cumhurbaşkanı adaylarına üniversite mezunu olma şartı getirilmesinin yer aldığını kaydetti.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.


 

#Cezayir #Ulusal Diyalog Komitesi
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