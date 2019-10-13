Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapanların yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 34'üncü haftasında devam edildi.Başkent Cezayir'in yanı sıra Vahran, Konstantin,...
CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapanların yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 34'üncü haftasında devam edildi.
Başkent Cezayir'in yanı sıra Vahran, Konstantin, Tizi Vuzu ve Vadi Suf kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.
Göstericiler, "Çetelerle seçim olmaz", "Geriye dönüş yok, boyun eğmeyeceğiz", "2. İstiklal istiyoruz" ve "Tutuklulara özgürlük" gibi sloganlar attı.
- Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler bitmedi
Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını isteyenler ise gösterilerini her cuma sürdürüyor.
Ülkede yeni cumhurbaşkanı seçiminin 12 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kuruluna göre adaylık için 100'e yakın kişi başvuruda bulundu.
Buteflika döneminde başbakanlık yapan Ali Bin Flis ve Abdulmecid Tebbun gibi isimler de cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklamıştı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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