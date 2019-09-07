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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteri düzenlendi.Buteflika'yı...

Genel 06.09.2019, 23:48
Cezayir'de
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CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 29'uncu haftasında da başta başkent Cezayir olmak üzere Buleyde, Mila ve Musteganim gibi kentlerde devam etti.

Göstericiler, Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için bağımsız bir yüksek komisyon kurulması, yolsuzlukla mücadele edilmesi, basın özgürlüğü ve bu yöndeki kısıtlamaların kaldırılması ile meşru bir cumhurbaşkanının seçilebilmesi için özgür ve adil bir seçim zemininin hazırlanmasını talep etti.

Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle diyaloğa ve seçime hayır", "yönetim halkın hakkıdır" şeklinde slogan attı.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun uyarıları sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

#Cezayir #gösteriler
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